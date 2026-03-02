Alì e Sal sono due protagonisti di un weekend intenso, definito da momenti di grande energia e successo. L'evento si è svolto tra varie attività e momenti di grande coinvolgimento, lasciando un’impronta significativa per chi vi ha partecipato. I due hanno vissuto un fine settimana che rimarrà sicuramente nella memoria di molti, caratterizzato da un ritmo elevato e da una serie di avvenimenti che hanno catturato l’attenzione.

Svegliarsi il sabato mattina e “Khamenei ha abbandonato il gruppo”. Scoprire la domenica mattina che Sal Da Vinci ha vinto Sanremo. E il pianto delle prefiche è gustoso come il sale sul margarita Ha vinto il sì, per ora. Sal Da Vinci alla guida del paese, De Martino nuovo ayatollah Per una volta si può proprio dire: un weekend così quando ti ricapita? Un weekend da segnare con un cerchio rosso sul calendario, anzi proprio col simbolo del target: colpiti e affondati. Svegliarsi il sabato mattina e “Khamenei ha abbandonato il gruppo”. Scoprire la domenica mattina (come Bob De Niro siamo andati a letto presto) che Sal Da Vinci ha vinto Sanremo. E poi tutta la bella domenica a godersi prefiche e incazzati che schizzavano doppia bile su giornali e social. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Alì e Sal, due target centrati. Un weekend da sballo

