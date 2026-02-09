Silvana Giacobini sul caso Signorini | Merita rispetto nelle accuse di Corona non rivedo l'Alfonso che conosco

Silvana Giacobini commenta il caso Signorini. La giornalista, che ha lavorato con lui alla redazione di Chi, dice di non riconoscere l’uomo descritto da Fabrizio Corona. Per lei, Signorini merita rispetto, e le accuse di Corona non corrispondono alla persona che conosceva.

Silvana Giacobini ha detto la sua sul caso Signorini. La giornalista ha avuto modo di lavorare con lui nella redazione del settimanale Chi e fatica a riconoscerlo nei racconti di Fabrizio Corona.🔗 Leggi su Fanpage.it

