Alessio Pressi al comando del No | 6 eventi in Umbria contro

Alessio Pressi, avvocato di Terni, è stato nominato coordinatore e portavoce del comitato provinciale per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. In Umbria si sono tenuti sei eventi organizzati dal comitato per esprimere la propria posizione contro la riforma. La decisione di coinvolgere Pressi è stata comunicata dal gruppo che si oppone alla modifica costituzionale.

Il comitato provinciale per il No al referendum costituzionale sulla giustizia ha nominato Alessio Pressi, avvocato di Terni, come coordinatore e portavoce. L'annuncio è avvenuto dopo una riunione tenutasi negli scorsi giorni, con l'obiettivo di organizzare le attività fino alla data del voto, fissata per il 22 e 23 marzo. Il comitato ha già programmato una serie di iniziative pubbliche in tutta la provincia, tra cui volantinaggi, incontri e eventi in diversi comuni, per sensibilizzare i cittadini sulle implicazioni della riforma. Un coordinamento che si struttura tra eventi e territorio. La nomina di Alessio Pressi segna un punto di svolta nell'organizzazione del comitato per il No, che ha già avviato una serie di attività di diffusione dell'informazione e mobilitazione civica.