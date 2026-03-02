Alessandro Siri a Sanremo un parrucchiere pisano al Festival

Durante la settimana di Sanremo, tra incontri e coperture mediatiche, un parrucchiere di Pisa ha partecipato al festival con un progetto dedicato all’ambito dell’immagine e dei capelli. Arrivato per presentare il suo lavoro, ha scelto di portare la propria esperienza e le competenze nel contesto della manifestazione. La presenza di questo professionista si inserisce nel quadro degli eventi collegati alla kermesse musicale.

Ha portato il suo Vertical 3D nella riviera ligure. Si tratta di una tecnica che unisce colore e taglio per creare un’armonia più naturale nei capelli Durante la settimana del Festival di Sanremo, tra eventi, stampa e personaggi del mondo dello spettacolo, c’era anche un professionista arrivato da Pisa con un progetto ben preciso: portare fuori dalla propria città un’idea di lavoro legata all’immagine e ai capelli.Si tratta di Alessandro Siri, parrucchiere pisano e fondatore di Vertical 3D, una tecnica che unisce colore e taglio per creare un’armonia più naturale nei capelli. Vertical 3D nasce dall’idea di superare le schiariture troppo nette e le vecchie tecniche a contrasto, come le classiche mesh, puntando su un effetto più morbido e naturale, ispirato alla schiaritura del sole. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Da Paglieta al Festival di Sanremo: da 21 anni il parrucchiere Erminio Zinni si occupa del look delle starUna maratona dietro le quinte che, dice, “significa una giornata lavorativa che può anche essere di 12 o 13 ore, vivendo un’esperienza unica davvero... Sanremo 2026, gli abiti di Alessandro Siani al Festival: look e stilistaQuali sono gli abiti di Alessandro Siani, indossati stasera nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della...