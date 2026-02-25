Da Paglieta al Festival di Sanremo | da 21 anni il parrucchiere Erminio Zinni si occupa del look delle star

Una maratona dietro le quinte che, dice, “significa una giornata lavorativa che può anche essere di 12 o 13 ore, vivendo un’esperienza unica davvero e diversa anno dopo anno" C’è anche il talento dei maestri artigiani abruzzesi nella grande macchina organizzativa della 76esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. Porta il nome da ben 21 anni di Erminio Zinni, acconciatore di Paglieta, che si occupa con altri professionisti di un aspetto tutt’altro che secondario: la cura del look delle star che si alternano sul palco dell’Ariston. Una maratona dietro le quinte che, dice, “significa una giornata lavorativa che può anche essere di 12 o 13 ore, vivendo un’esperienza unica davvero e diversa anno dopo anno. La fatica così finisci per non sentirla, perché sei preso da mille cose. Poi sei di fronte a una clientela particolare, che si avvale di curatori d’immagine che non lasciano nulla al caso, curando ogni minimo dettaglio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Da Forlì al 'Salotto delle celebrità' del Festival di Sanremo: il barbiere Marcello Gavelli lancia le sue fragranze ispirate alla RomagnaMarcello Gavelli, barbiere di Forlì, ha deciso di portare le sue nuove fragranze al Festival di Sanremo dopo averle create ispirandosi alla Romagna.

