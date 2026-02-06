Dopo Bologna-Milan, Giancarlo Marocchi ha spiegato quanto Modric e Rabiot siano decisivi per il Milan. Durante il commento post partita, ha sottolineato che, con la palla tra i piedi, i compagni guardano spesso loro due, come punti di riferimento in campo. La loro presenza si fa sentire e cambia il ritmo della squadra.

Il Milan si rimette in corsa. Dopo la frenata contro la Roma di Gian Piero Gasperini, il Diavolo targato Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria. Lo ha fatto ieri sera al 'Dall'Ara' dove ha schiantato 3-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, grazie ai gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. Nel post partita di 'Sky Sport', l'ex giocatore Giancarlo Marocchi, ha commentato la vittoria dei rossoneri, sottolineando l'impatto dei due pilastri del centrocampo rossonero. Vale a dire Luka Modric e Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole. "Mi piace la tranquillità di Rabiot quando ha la palla tra i piedi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’importanza di Modric e Rabiot spiegata da Marocchi: “Con la palla tra i piedi, i compagni guardano loro due”

