Al festival poche donne ma vincono le mamme con Sayf Samurai Jay e Serena Brancale E i papà? Fanno polemica

Al festival sanremese si sono distinti alcuni artisti donne come Sayf, Samurai Jay e Serena Brancale, che hanno portato a casa i premi principali. Tuttavia, la presenza maschile resta predominante tra i partecipanti e le polemiche si sono concentrate anche sui ruoli dei padri, che hanno sollevato discussioni e reazioni diverse. La manifestazione continua a essere al centro di attenzione per la disparità di genere tra i protagonisti.

Sayf e Samurai Jay con le mamme sul palco di Sanremo, Serena Brancale in gara con il vestito della mamma. E poi la polemica su padri e figli d’arte In un festival sanremese segnato, ancora una volta, dalle polemiche per il numero esiguo di donne a confronto coi colleghi cantanti, alle fine sono state le mamme le vere trionfatrici portate sul palco dai figli, come hanno fatto Sayf e Samurai Jaym o Serena Brancale che, invece, ha vestito il ricordo della madre morta. Tommaso Paradiso le ha gridato il suo amore e poi Carolina Rey, del PrimaFestival, che dà la buona notte in diretta al suo bambino. Ma è stata la famiglia in generale a fare irruzione a Sanremo anche con le liti sui papà per i figli d’arte Leo Gassmann e Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Belen ha una storia con Samurai Jay? Risponde Caterina Balivo dopo le rose rosseL'inciucio su Belen e Samurai Jay infastidisce non poco Caterina Balivo ma la domanda era fin troppo ovvia ... ultimenotizieflash.com

Samurai Jay a Sanremo 2026 balla con la mamma, chi è? (VIDEO)/ ‘Dimenticata’ Belen Rodriguez nella finaleSamurai Jay a Sanremo 2026 balla con la mamma, chi è? (VIDEO) 'Dimenticata' Belen Rodriguez nella finale del Festival ... ilsussidiario.net

Con 1.011.987 streams "Ossessione" di Samurai Jay è il primo brano di Sanremo 2026 a superare il milione di ascolti in un giorno su Spotify. Il pezzo si è classificato 17° al Festival ma è l'indiziato principale per la conquista della vetta della Top100 Singoli FI - facebook.com facebook

Ciao mamma guarda come mi diverto Nella serata finale di #Sanremo2026 Sayf e Samurai Jay portano le proprie mamme sul palco. #radiodeejay #news x.com