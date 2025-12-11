Capodanno a Napoli tra i super ospiti Elodie Serena Brancale e Samurai Jay

Il Capodanno a Napoli si prepara a un evento imperdibile con numerosi spettacoli gratuiti e grandi ospiti, tra cui Elodie, Serena Brancale e Samurai Jay. La serata clou, il 31 dicembre dalle 20:30 in piazza del Plebiscito, sarà condotta da Gianni Simioli e vedrà esibizioni di artisti di rilievo, offrendo un festeggiamento memorabile per il 2026.

