Al festival sanremese si sono distinte alcune mamme come Sayf, Samurai Jay e Serena Brancale, che hanno ottenuto riconoscimenti e successo. Tuttavia, la partecipazione femminile rimane limitata, mentre i papà sono finiti al centro di polemiche per il loro ruolo e presenza. La manifestazione continua a suscitare discussioni sulla rappresentanza di genere e sulla presenza femminile in ambito musicale.

Sayf e Samurai Jay con le mamme sul palco di Sanremo, Serena Brancale in gara con il vestito della mamma. E poi la polemica su padri e figli d’arte In un festival sanremese segnato, ancora una volta, dalle polemiche per il numero esiguo di donne a confronto coi colleghi cantanti, alle fine sono state le mamme le vere trionfatrici portate sul palco dai figli, come hanno fatto Sayf e Samurai Jaym o Serena Brancale che, invece, ha vestito il ricordo della madre morta. Tommaso Paradiso le ha gridato il suo amore e poi Carolina Rey, del PrimaFestival, che dà la buona notte in diretta al suo bambino. Ma è stata la famiglia in generale a fare irruzione a Sanremo anche con le liti sui papà per i figli d’arte Leo Gassmann e Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Al festival poche donne ma vincono le mamme con Sayf, Samurai Jay e Serena Brancale. E i papà? Fanno polemica

Leggi anche: Capodanno a Napoli, tra i super ospiti Elodie, Serena Brancale e Samurai Jay

Aggiornamenti e notizie su Al festival poche donne ma vincono le....

Temi più discussi: Al festival poche donne ma vincono le mamme con Sayf, Samurai Jay e Serena Brancale. E i papà? Fanno polemica; Ossessione. Il testo della canzone di Samurai Jay al Festival di Sanremo 2026; Il testo e il significato della canzone Ossessione di Samurai Jay a Sanremo 2026; Samurai Jay in gara a Sanremo 2026 con Ossessione: testo e significato del brano.

Samurai Jay, la gaffe della fan che lo scambia per Sayf: la sua reazione a Sanremo 2026Durante la settimana sanremese, una fan ha scambiato Samurai Jay per Sayf. La reazione del cantante campano ha sorpreso i presenti. donnaglamour.it

Belen Rodriguez, a Sanremo 2026 con Samurai Jay: dalla sensualità in ‘Ossessione’ al duetto nella serata coverLa showgirl argentina prima spunta con voce suadente nel brano in gara al Festival, poi diva sexy nel video della canzone. E infine si esibirà in ‘Baila Morena’ di Zucchero ... ilgiorno.it

Dopo l’esibizione di Samurai Jay, il conduttore si è rivolto alla moglie seduta in platea riferendosi ai pantaloni indossati dalla performer - facebook.com facebook

Samurai Jay con Belén Rodríguez e @RoyPaci reinterpretano "Baila morena" a #Sanremo2026 Per votare #Ossessione di Samurai Jay nella classifica #RadioShow cliccate qui x.com