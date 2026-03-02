Addio al consigliere comunale Gabriele Usardi | Eri una grande persona

La comunità di Roè Volciano si stringe intorno alla perdita di Gabriele Usardi, consigliere comunale, scomparso a 61 anni a causa di una grave malattia. La sua morte ha suscitato dolore tra i residenti e i colleghi, che ricordano il suo ruolo nel municipio e l’impegno dedicato alla cittadinanza. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando un vuoto tra amici e familiari.

La comunità di Roè Volciano piange la scomparsa di Gabriele Usardi, stroncato a soli 61 anni da una grave malattia. Era in pensione da un paio d'anni dopo una vita di lavoro come operatore edile prima per l'azienda Pace di Gardone Riviera e poi per la Pavoni spa di Vobarno: dal 2024 era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Lutto in città: addio al consigliere comunale Raffaele ParolisiLutto a Frattamaggiore per la prematura scomparsa del consigliere comunale Raffaele Parolisi.