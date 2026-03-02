Addio a Carlo Loranzi già presidente di Tampa Lirica

È morto improvvisamente a 77 anni Carlo Loranzi, ex presidente di Tampa Lirica, rugbista e consigliere comunale di Piacenza. La sua scomparsa ha colpito la comunità, dato che aveva avuto un ruolo significativo nel mondo artistico e nelle attività sportive locali. Loranzi era conosciuto anche per il suo impegno pubblico e per aver ricoperto incarichi nel consiglio comunale della città.

Se ne è andato improvvisamente, a 77 anni, Carlo Loranzi, già presidente dell'associazione "Tampa Lirica", rugbista e anche ex consigliere comunale di Piacenza. Loranzi era una figura molto conosciuta in città, in vari ambiti. Negli ultimi anni si era molto battuto e impegnato per il recupero.