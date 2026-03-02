Adani avverte Chivu | L’Inter deve variare le idee invecchiano presto

Adani, intervenendo alla Domenica Sportiva, ha commentato la situazione dell’Inter e si è rivolto direttamente a Chivu, tecnico nerazzurro. Ha detto che la squadra deve cambiare approccio perché le idee tattiche rischiano di invecchiare rapidamente. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di rinnovare l’assetto e di adattarsi alle nuove sfide.

Inter News 24 Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter e ha lasciato un consiglio a Chivu, tecnico nerazzurro. Intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, Lele Adani ha tracciato un solco profondo nell'analisi tattica dell'Inter di Cristian Chivu, guardando con occhio critico al futuro del club. Pur riconoscendo l'ottimo lavoro svolto finora, l'ex calciatore ha sottolineato la necessità di un rinnovamento generazionale e, soprattutto, di un'evoluzione nel gioco. Secondo Adani, la struttura attuale, ereditata dal passato, rischia di diventare prevedibile nel contesto internazionale. La ricetta proposta è chiara: inserire profili capaci di saltare l'uomo per non restare prigionieri di uno spartito troppo rigido.