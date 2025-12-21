Inter News 24 Chivu Inter, e l’analisi dopo la Supercoppa: Garlando individua nell’atteggiamento e nella crescita del tecnico per trasformare la superiorità in vittorie. Chivu Inter finisce sotto la lente d’ingrandimento dopo l’eliminazione in Supercoppa. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza il momento nerazzurro andando oltre gli errori di mercato e le difficoltà di gioco, puntando il dito soprattutto sull’atteggiamento della squadra e sul ruolo dell’allenatore Cristian Chivu, alla sua prima vera stagione in Serie A. Secondo il giornalista, l’Inter paga una percezione di sé troppo compiaciuta: «La squadra nerazzurra ha la colpa di sentirsi troppo bella, ingiocabile e quindi predestinata alla vittoria». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, tecnico sotto esame, Garlando avverte: «Deve rendere l’Inter cattiva, non solo bella»

Leggi anche: Inter Liverpool, Chivu sotto esame: altro test europeo tra fiducia e aspettative

Leggi anche: Chivu Inter, il Bologna l’ostacolo per la rinascita: l’esame Supercoppa Italiana per il tecnico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chivu: Serve la gara perfetta. Stiamo facendo una grande stagione; Inter, Chivu: Lautaro potrebbe giocare anche sotto punta; Chivu: Dicevano che eravamo finiti, ma siamo ancora lì: sull'Inter troppe etichette; Inter, Chivu sfida il Genoa: «Ci dicevano falliti e finiti, invece siamo ancora qui. De Rossi? Lui è una persona leale».

Inter, Chivu sotto esame: gira una strana voce – Gazzetta - Gli ultimi risultati iniziano a far girare una voce sul futuro di Cristian Chivu: l'allenatore in discussione in un caso specifico ... calciomercatonews.com