Accadde oggi | 2 marzo la scoperta dell’ingresso della piramide di Chefren

Il 2 marzo segna la scoperta dell’ingresso della piramide di Chefren, situata nella necropoli di Giza a circa 20 km da Il Cairo. Questo monumento funge da sepolcro al figlio di Cheope e si trova nel complesso monumentale della piana di Giza, uno dei siti archeologici più noti dell’Egitto. La scoperta ha attirato l’attenzione di archeologi e studiosi interessati alla storia dell’antico Egitto.

La piramide di Chefren si trova nel magnifico complesso situato nella piana di Giza, la necropoli a circa 20 Km da Il Cairo, in Egitto. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979, è un complesso situato sulla riva occidentale del fiume Nilo. La necropoli comprende anche la piramide di Cheope e di Micerino, che formano con quella di Chefren il famoso allineamento delle tre piramidi, e che danno l’assoluta impressione di voler sfidare l’eternità. È questo anche il luogo in cui sorge la Grande Sfinge.Venne eretta come monumento sepolcrale dal Faraone Chefren della IV dinastia egizia, in carica nell’Antico Regno e incoronato nel 2560 a. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

