Accadde oggi | 5 gennaio la grande scoperta dei Raggi X

Il 5 gennaio 1895, Wilhelm Röntgen annunciò la scoperta dei raggi X, un evento che avrebbe rivoluzionato la medicina e la fisica. Questa innovazione, frutto di un’osservazione casuale, segnò un punto di svolta nelle tecniche diagnostiche e scientifiche. La scoperta di Röntgen gli valse il primo Premio Nobel per la Fisica, consolidando il suo ruolo di pioniere nel campo delle radiazioni.

Un evento che in poco tempo avrebbe rivoluzionato il mondo scientifico, in particolare l'ambito medico, e che valse a Röntgen il primo Premio Nobel per la Fisica Il 5 gennaio 1895 la rivista Press di Vienna annunciò che il fisico tedesco Wilhelm Röntgen aveva scoperto casualmente .

