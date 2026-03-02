A26 stanotte tratto chiuso tra diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero

Nella notte tra lunedì e martedì, il tratto tra l'allacciamento D08 Gallarate-Gattico e Borgomanero sulla A26 Genova Gravellona Toce è stato chiuso in direzione Genova. La chiusura, durata dalle 00:00 alle 5:00, è stata decisa per consentire il transito di trasporti eccezionali. La strada è stata interdetta al traffico durante questa fascia oraria specifica.

Chiuso, sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, il tratto tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, in direzione Genova, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 3 marzo, per permettere il transito di trasporti eccezionali.L'area di servizio "Agogna ovest" non sarà quindi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona sull'A26Chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona Toce dell'autostrada A26, in direzione nord. Tutto quello che riguarda A26, stanotte tratto chiuso tra... Discussioni sull' argomento A26, stanotte tratto chiuso tra diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero; Autostrada dei Laghi e Diramazione: inizia una settimana piena di cantieri notturni e possibili disagi. Autostrada dei Laghi, settimana di chiusure notturne tra A8 e Diramazione Gallarate-GatticoCantieri serali fino al 6 marzo: tratti chiusi, svincoli off limits e percorsi alternativi per gli automobilisti ... laprovinciadivarese.it D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A26D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A26Roma, 28 febbraio 2026 - Sulla D08 ... trasporti-italia.com CONCLUSO Diramazione per Gallarate-Gattico Chiusura notturna per lavori tra Castelletto Ticino e Sesto Calende-Vergiate in direzione Milano-Varese dal 24.02.2026 al 25.02.2026 ore 06:00 x.com