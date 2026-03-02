A mia mamma dissero | ‘o lei o suo figlio’ Alla fine ci salvammo entrambi | il racconto di Zorzi

Zorzi racconta di un episodio difficile in cui gli proposero di scegliere tra sua madre e sé stesso, ma alla fine entrambi si salvarono. La sua carriera sportiva include due ori mondiali, un argento olimpico, numerosi titoli europei e altri trofei conquistati sia a livello individuale che con le squadre nazionali e i club.

Due ori Mondiali, un argento olimpico, svariati altri ori europei e tanti altri trofei sia individuali che tra nazionale e club. Andrea Zorzi – Zorro per gli appassionati di pallavolo – ha fatto parte della Generazione dei Fenomeni del volley, la Nazionale italiana degli anni ’90 che tante soddisfazioni ha dato. “È una gioia vedere che le nuove generazioni, oltretutto con uomini e donne, ci hanno riportato al vertice. Ma io ho fatto parte della miglior squadra di pallavolo del ventesimo secolo, ancora adesso ricordata: onorato di appartenere a quel mondo”, ha raccontato Zorzi al Corriere della Sera. “E l’oro olimpico delle donne mi rammenta che noi l’abbiamo mancato: è un’ossessione che il tempo ha attenuato, ma non cancellato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La mamma di Luana: “Alla fine non ci sono colpevoli, pago solo io che ho mia figlia sotto terra”Prato, 25 febbraio 2026 – «Alla fine non c’è nessun colpevole, pago solo io che ho mia figlia tre metri sotto terra.

