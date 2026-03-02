A marzo aumenteranno un po’ gli stipendi

A marzo ci sarà un aumento degli stipendi grazie agli sgravi fiscali introdotti dalla legge di bilancio, che però riguardano solo alcune categorie di lavoratori. L'incremento si applica a chi beneficia di specifiche agevolazioni fiscali, senza coinvolgere tutti i dipendenti. La misura mira a sostenere determinati settori economici, mentre altri rimangono esclusi.

A marzo alcuni lavoratori e lavoratrici noteranno stipendi netti leggermente più alti in busta paga, grazie a certi sgravi fiscali previsti dalla legge di bilancio approvata a dicembre. Riguardano la tassazione di favore che sarà applicata nel 2026 al lavoro festivo e notturno e agli aumenti previsti con i rinnovi dei contratti collettivi, solo per il settore privato. Sono misure piccole e temporanee, che valgono solo per quest’anno e prevedono aumenti nell’ordine di poche decine di euro al mese: non sono risolutive del problema degli stipendi cronicamente bassi, ma interessano comunque molti lavoratori. Per la verità questi sgravi sono in vigore da gennaio, ma il calcolo di quanto dovuto è molto complicato e molte aziende hanno dunque atteso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come applicarli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Nel 2026 stipendi un po' più alti grazie al taglio Irpef!

