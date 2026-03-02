A marzo aumenteranno un po’ gli stipendi

Da ilpost.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo ci sarà un aumento degli stipendi grazie agli sgravi fiscali introdotti dalla legge di bilancio, che però riguardano solo alcune categorie di lavoratori. L'incremento si applica a chi beneficia di specifiche agevolazioni fiscali, senza coinvolgere tutti i dipendenti. La misura mira a sostenere determinati settori economici, mentre altri rimangono esclusi.

A marzo alcuni lavoratori e lavoratrici noteranno stipendi netti leggermente più alti in busta paga, grazie a certi sgravi fiscali previsti dalla legge di bilancio approvata a dicembre. Riguardano la tassazione di favore che sarà applicata nel 2026 al lavoro festivo e notturno e agli aumenti previsti con i rinnovi dei contratti collettivi, solo per il settore privato. Sono misure piccole e temporanee, che valgono solo per quest’anno e prevedono aumenti nell’ordine di poche decine di euro al mese: non sono risolutive del problema degli stipendi cronicamente bassi, ma interessano comunque molti lavoratori. Per la verità questi sgravi sono in vigore da gennaio, ma il calcolo di quanto dovuto è molto complicato e molte aziende hanno dunque atteso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come applicarli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

a marzo aumenteranno un po8217 gli stipendi
© Ilpost.it - A marzo aumenteranno un po’ gli stipendi

“Dal 1 marzo 2026 le tariffe della mensa scolastica aumenteranno”, le famiglie protestanoA Mongrando, sulla pagina del sito web del comune compare una scritta che è stata oggetto di forti polemiche: " AVVISO: dal 01 marzo 2026 saranno...

Supplenti: da marzo 2026 stipendi più alti, ecco come calcolarliL'aumento degli stipendi dei supplenti: chi ne ha diritto e come si calcola Da marzo 2026 gli stipendi dei supplenti brevi e saltuari della scuola...

Nel 2026 stipendi un po’ più alti grazie al taglio Irpef!

Video Nel 2026 stipendi un po’ più alti grazie al taglio Irpef!

Contenuti utili per approfondire marzo aumenteranno.

Temi più discussi: Cedolino di pensione di marzo 2026, tra aumenti e conguagli; Cedolino pensione marzo 2026: importi e pagamenti; Cedolino pensione marzo 2026: pagamenti, aumenti, IRPEF e conguagli; Cieli nuvolosi ma termometro in salita: le previsioni meteo di inizio marzo.

Pensioni, a marzo aumenti negli importi: chi ne beneficiaLa riduzione dell’aliquota Irpef contenuta nella legge di Bilancio inizierà ad avere effetti sul sistema previdenziale: cosa sapere ... giornaledibrescia.it

a marzo aumenteranno unBusta paga, a Marzo arrivano gli aumenti: cosa cambia (1 / 2)È stato ufficialmente siglato all’Aran il rinnovo del contratto per l’Area dirigenziale della Sanità relativo al triennio 2022-2024, un accordo che interessa oltre 137mila professionisti, tra cui circ ... donna.fidelityhouse.eu

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.