Roberto Mancini a Doha il video con un' eplosione e la gente in fuga | Eravamo a messa quando ci hanno detto di tornare a casa VIDEO

«Eravamo a messa, quando all'improvviso è scattato l'alert che ci diceva di tornare a casa». Poi le esplosioni e la paura. Ha raccontato così l'ex ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, oggi allenatore dall'Al-Sadd in Qatar, quello che sta accadendo con l'attacco all'Iran. L'allenatore marchigiano mostra alle telecamere del Tg1 la città di Doha deserta e sui social posta un video con la gente che fugge in strada e in fondo un'eplosione: fiamme e fumo, una densa colonna scusa si eleva al cielo mentre un uomo mormora “Oh my God” portandosi la mano sui capelli. La chiamata della mamma da Jesi E... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

