Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 19 | 25

Alle 19:25 del 1° marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il proprio servizio di infomobilità. L'azienda fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in modo costante, permettendo ai cittadini di ricevere dati aggiornati per pianificare gli spostamenti. Le comunicazioni vengono trasmesse tramite il canale ufficiale dedicato alla mobilità regionale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sono in corso i rientri da fine settimana sulle principali arterie in direzione del città Iniziamo dalla A24 Roma Teramo dove abbiamo code a tratti tra Vicovaro Tivoli e proseguendo tra il nodo per la 1 e la barriera di Roma Est sempre sulla A24 code anche sul tratto Urbano torcervara via Fiorentini verso la tangenziale est di rientro anche sulle diramazione Roma nord Roma Sud rispettivamente all'altezza di Fiano Romano e tra Torrenova e il raccordo anulare e allo stadio Olimpico Tutto pronto per il big match Roma Juventus con calcio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com

