Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 19 | 10

Viabilità Roma e Lazio del 3 gennaio 2026 alle 19:10: Attualmente si registrano rallentamenti sull’autostrada A1 tra Ferentino e Roma Sud a causa del traffico intenso. Un cantiere a Orte rallenta il traffico sulla Roma-Firenze, mentre un incidente a Settebagni ostacola la circolazione sul Grande Raccordo Anulare. Sulla strada regionale Nettunense si segnalano rallentamenti a Pavona. Per aggiornamenti, consultare il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli meno da parti per traffico intenso tra Ferentino e la diramazione Roma Sud direzione Roma mentre sul tratto roma-firenze un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Orte direzione Firenze sulla diramazione Roma un incidente rallenta il traffico altezza Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla diramazione Roma Sud rallentamenti tra Tor Vergata è il grande raccordo anulare in ingresso nella capitale percorrendo la statale Pontina incidente risolto e traffico in diminuzione altezza Castel Romano direzione Eur sulla strada regionale Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia mentre via Appia si rallenta centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni radiologico ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

