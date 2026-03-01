Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 1 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione di Astral infomobilità ha fornito informazioni in tempo reale sulla situazione delle strade e sui possibili disagi. Il servizio viene trasmesso regolarmente per tenere informati i cittadini sugli eventuali cambiamenti nel traffico locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via ancora presenti le code per l'incidente avvenuto in precedenza tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra l'uscita via del Mare Pontina è interna auto in coda all'altezza della Pontina poi sulla via del mare sempre per traffico si sta in coda all'altezza di Ostia Antica In entrambe le direzioni è più avanti da Acilia a Vitinia in questo caso nei due sensi di marcia Cambiamo argomento sulla linea Metromare.