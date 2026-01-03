Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 11 | 25

Ecco un’introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità e i servizi di trasporto pubblico nella regione Lazio del 3 gennaio 2026 alle ore 11:25. Sono segnalate diverse criticità su alcune arterie romane, come il Raccordo Anulare, A24 e Casilina, con code e rallentamenti. Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono in vigore orari festivi e sospensioni temporanee, mentre è stata attivata

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna code dalla Flaminia alla Salaria trafficato anche tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro in ingresso a Roma sulla Flaminia traffico rallentato tra via di Grottarossa e via Due Ponti anche qui verso il centro sulla Casilina coda all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni ci spostiamo nel quadrante sud della capitale la Pontina traffico intenso all'altezza di Castel Romano in direzione Latina diamo uno sguardo ora Alle ferrovie regionali per quanto riguarda la Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i tiri notturni le ultime corse dei bus dai capolinea sono alle ore 23:30 prime e ultime partenze dei treni dei rispettivi capolinea delle stazioni di Colombo e di San Paolo 749 alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio sto partendo ieri serale anche sulla ferrovia regionale Roma Viterbo la tratta urbana il 6 gennaio il servizio segue l'orario festivo le prime partenze dei treni sono da Flaminio alle ore 7:28 e da Montebello alle 8:03 orario festivo anche sulla tratta urbana della Roma Viterbo nella giornata di oggi è il 6 gennaio Concludiamo con una novità per il trasporto pubblico locale Attiva infatti la nuova rete regionale denominata o Dr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive due unità di rete o dr3 Valle del Sacco DR5 valle dell'aniene e dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato all'unità da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 11:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 10:25 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Nettunense a causa del sinistro causato da lo sbandamento di ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Concerto di fine anno al Circo Massimo, il piano mobilità romamobilita.it/primo-piano/co… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.