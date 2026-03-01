Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 1 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral infomobilità ha comunicato le ultime novità sulla situazione del traffico, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. Il servizio è stato trasmesso in tempo reale per aggiornare gli utenti su eventuali cambiamenti o criticità lungo le strade.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora scorrevole senza particolari disagi Sulla maggior parte delle strade autostrade del territorio regionale fatta eccezione per un incidente sulla Pontina che causa 2 km di coda all'altezza di Spinaceto in direzione Latina Portami a Margot mento sulla linea Metromare nella giornata di oggi il servizio è potenziato in occasione della Mezza Maratona Roma Ostia concorso straordinario per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e dei cittadini in occasione dell'evento sportivo sono attive chiusure tra l'euro e la.