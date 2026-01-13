Giusto dire no al Rouge et Noir si presenza il comitato territoriale per il referendum sulla giustizia

Da palermotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 gennaio, presso il Rouge et Noir, si terrà la presentazione del comitato territoriale in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’evento offre l’occasione per conoscere le ragioni e le iniziative del comitato, contribuendo ad un’informazione consapevole sulla consultazione referendaria. Un momento di confronto per approfondire i temi legati alla riforma e alle sue implicazioni.

“Giusto dire no”. Martedì 20 gennaio si terrà la presentazione del comitato territoriale in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Un evento che ha come obiettivo quello di coinvolgere la cittadinanza in un momento pubblico di confronto e partecipazione. L’appuntamento è in. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, presentato in conferenza stampa il comitato "Giusto dire No - Marche"

Leggi anche: Referendum Giustizia, a Napoli presentato il Comitato 'Giusto dire No'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Presentazione del Comitato Distretto di Napoli "Giusto dire no" - 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura ... radioradicale.it

A Venezia il Comitato Veneto "Giusto dire No al referendum sulla riforma della giustizia" - Il Comitato Veneto Giusto dire No al referendum sulla riforma voluta del Ministro Nordio si presenta in Tribunale a Venezia. rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.