Giusto dire no al Rouge et Noir si presenza il comitato territoriale per il referendum sulla giustizia
Il 20 gennaio, presso il Rouge et Noir, si terrà la presentazione del comitato territoriale in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’evento offre l’occasione per conoscere le ragioni e le iniziative del comitato, contribuendo ad un’informazione consapevole sulla consultazione referendaria. Un momento di confronto per approfondire i temi legati alla riforma e alle sue implicazioni.
"Giusto dire no". Martedì 20 gennaio si terrà la presentazione del comitato territoriale in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Un evento che ha come obiettivo quello di coinvolgere la cittadinanza in un momento pubblico di confronto e partecipazione.
