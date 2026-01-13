Giusto dire no al Rouge et Noir si presenza il comitato territoriale per il referendum sulla giustizia

Il 20 gennaio, presso il Rouge et Noir, si terrà la presentazione del comitato territoriale in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’evento offre l’occasione per conoscere le ragioni e le iniziative del comitato, contribuendo ad un’informazione consapevole sulla consultazione referendaria. Un momento di confronto per approfondire i temi legati alla riforma e alle sue implicazioni.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.