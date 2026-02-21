Referendum confronto fra ragioni del sì e quelle del no | teatro Verdi gremito

Il teatro Verdi ha accolto un grande pubblico durante l’incontro pubblico “Verso il referendum”, tenutosi ieri pomeriggio (20 febbraio). L’evento ha visto confrontarsi le ragioni del sì e del no, con interventi di esperti e cittadini. La sala, piena di spettatori, ha ascoltato con attenzione le diverse posizioni sulla consultazione prevista per marzo 2026. L’appuntamento ha attirato molti interessati, evidenziando l’importanza del dibattito pubblico sulla questione.

I due fronti hanno esposto le loro ragioni davanti a centinaia di persone. Hanno partecipato al dibattito avvocati, giudici e giuristi Teatro Verdi gremito nel pomeriggio di ieri (20 febbraio) per l’incontro pubblico “Verso il referendum”, promosso in vista della consultazione del 22 e 23 marzo 2026. Un confronto serrato ma improntato al rispetto istituzionale, che ha visto alternarsi sul palco rappresentanti del “Sì” e del “No” davanti a una platea composta da cittadini, operatori del diritto e studenti. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Brindisi insieme all’Ordine degli Avvocati di Brindisi, alla Camera penale di Brindisi “Oronzo Melpignano”, alla Camera civile e alla Camera minorile, con la partecipazione del Comune di San Vito dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

