Referendum confronto fra ragioni del sì e quelle del no | teatro Verdi gremito
Il teatro Verdi ha accolto un grande pubblico durante l’incontro pubblico “Verso il referendum”, tenutosi ieri pomeriggio (20 febbraio). L’evento ha visto confrontarsi le ragioni del sì e del no, con interventi di esperti e cittadini. La sala, piena di spettatori, ha ascoltato con attenzione le diverse posizioni sulla consultazione prevista per marzo 2026. L’appuntamento ha attirato molti interessati, evidenziando l’importanza del dibattito pubblico sulla questione.
I due fronti hanno esposto le loro ragioni davanti a centinaia di persone. Hanno partecipato al dibattito avvocati, giudici e giuristi Teatro Verdi gremito nel pomeriggio di ieri (20 febbraio) per l’incontro pubblico “Verso il referendum”, promosso in vista della consultazione del 22 e 23 marzo 2026. Un confronto serrato ma improntato al rispetto istituzionale, che ha visto alternarsi sul palco rappresentanti del “Sì” e del “No” davanti a una platea composta da cittadini, operatori del diritto e studenti. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Brindisi insieme all’Ordine degli Avvocati di Brindisi, alla Camera penale di Brindisi “Oronzo Melpignano”, alla Camera civile e alla Camera minorile, con la partecipazione del Comune di San Vito dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
"Referendum giustizia – Le ragioni del No": confronto al teatro della Posta VecchiaIl 23 gennaio alle 17, presso il teatro della Posta Vecchia, si terrà un confronto pubblico intitolato “Referendum Giustizia – Le ragioni del No”.
Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e quelle del noIl referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvato nel 2025, rappresenta un tema di grande rilevanza nel panorama giudiziario italiano.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum sulla Giustizia, ragioni del sì e del no; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum giustizia. Le ragioni del Si e del No a confronto (18.02.2026); Referendum, le ragioni del Sì e del No.
Referendum: incontri affollati per sentire le ragioni del 'sì' e del 'no'Sale gremite per il confronto a distanza fra le ragioni del sì e quelle del no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo ... rainews.it
Referendum sulla Giustizia, ragioni del sì e del noUn coronamento del principio del giusto processo e del sistema processuale accusatorio introdotto in Italia all'inizio degli anni Novanta, mantenendo fermo il principio dell'indipendenza della magistr ... rainews.it
Referendum sulla giustizia, il forum del Tirreno: il confronto sulla riforma - facebook.com facebook
Riportiamo il confronto sul merito: il #referendum libera il CSM dalle derive correntizie che hanno penalizzato il merito nella magistratura. Con il Sì i bravi magistrati faranno carriera e svolgeranno al meglio il loro lavoro. Questo è l’obiettivo! @forza_italia x.com