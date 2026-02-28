Lunedì 2 marzo 2026 alle 18:30 si gioca Pisa contro Bologna all’Arena Garibaldi. Il Pisa cerca di reagire a un lungo periodo senza vittorie, mentre il Bologna si prepara a scendere in campo per affrontare la sfida. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili. Il match rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di cambiare rotta.

Il Pisa attende il Bologna lunedì pomeriggio all’Arena Garibaldi nella speranza di trovare una reazione al prolungato momento negativo e per risollevarsi. I nerazzurri sono sempre ultimi insieme al Verona ma ora molto staccati da tutte le altre e la retrocessione appare sempre più probabile. La formazione toscana ha vinto solo una delle prime 26. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Bologna (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Pisa-Bologna: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Pisa-Bologna in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 27^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Bologna a caccia di certezze: le ultime verso PisaSembra essere tornato il sereno in casa Bologna con i felsinei reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. E ora la squadra di Vincenzo Italiano va a caccia di conferme nel ... fantacalcio.it

L'Europa in archivio, con un ottavo di finale dal profumo di Serie A. Ora, però, è tempo di campionato ed è tempo di Pisa-Bologna: andiamo a scoprire tutte le informazioni utili sul prossimo match dei Rossoblù - facebook.com facebook