Una nebbia fitta ha accolto il varo della passerella ciclopedonale

Nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo, a Padova, è stata varata la passerella ciclopedonale parallela al cavalcavia Chiesanuova. La struttura, frutto di mesi di lavori, permette ora di attraversare in sicurezza il raccordo con la strada regionale 47, una delle arterie principali della zona. Una nebbia fitta ha avvolto l’intera operazione, rendendo il momento ancora più suggestivo.

Il tutto si è svolto nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo. Sorgerà parallela al cavalcavia Chiesanuova a Padova e permetterà alla mobilità dolce di superare in sicurezza il raccordo con la strada regionale 47. Sarà fruibile da aprile Dopo mesi di lavoro, nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo è stata varata a Padova la passerella ciclopedonale parallela al cavalcavia Chiesanuova che permetterà alla mobilità dolce di superare in sicurezza il raccordo con la strada regionale 47, una delle arterie principali della viabilità padovana. L’attraversamento ciclopedonale metterà in comunicazione via Vicenza con via Chiesanuova dando così continuità agli oltre 10 chilometri di percorsi ciclopedonali in fase di realizzazione parallelamente alle piattaforme tranviarie solo tra Rubano e Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Rovagnati incidente: “L’elicottero non doveva decollare a causa della nebbia fitta”Parma, 11 febbraio 2026 – Quell’elicottero non si sarebbe mai dovuto alzare in volo.

Anticicloni invernali in rinforzo: cala una fitta nebbia sul litorale e nell'entroterraBRINDISI – Una fitta coltre di nebbia è scesa nel primo pomeriggio di oggi sul litorale e nell'entroterra della provincia di Brindisi, riducendo...

Tutto quello che riguarda nebbia fitta.

Temi più discussi: Sassari avvolta da una fitta nebbia: le inusuali immagini della città all'alba; Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi: Sembra Milano; Nebbia fitta sull'aeroporto d'Abruzzo: diversi i voli dirottati, in ritardo o cancellati; Nebbia fitta, sbaglia strada e finisce con l'auto sui binari della ferrovia.

Sassari avvolta da una fitta nebbia: le inusuali immagini della città all'albaSassari Sassari si è risvegliata avvolta da una fitta nebbia, un fenomeno poco frequente per la città, soprattutto con questa intensità. All’alba strade, piazze e palazzi sono apparsi immersi in una c ... lanuovasardegna.it

Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi: Sembra MilanoLa Capitale si è svegliata oggi avvolta dalla nebbia: banchi bianchi e densi hanno causato scarsa visibilità nella maggior parte dei quartieri di Roma ... fanpage.it

Padova si sveglia avvolta da una nebbia fitta, di quelle che cancellano i contorni e trasformano ogni cosa in una sfumatura lattiginosa. Tutto sembra sospeso, silenzioso, quasi immobile. Anche gli illustri dell’Isola Memmia a Prato della Valle oggi si nascondon - facebook.com facebook