Anticicloni invernali in rinforzo | cala una fitta nebbia sul litorale e nell' entroterra
Un intenso anticiclone invernale si rafforza, portando con sé una densa nebbia che avvolge il litorale e l'entroterra di Brindisi. La visibilità si riduce notevolmente, creando un’atmosfera ovattata che interessa tutta la zona. Le condizioni climatiche richiedono massima attenzione alla guida e alle attività all'aperto, mentre il cielo si mantiene avvolto in un silenzio ovattato.
BRINDISI – Una fitta coltre di nebbia è scesa nel primo pomeriggio di oggi sul litorale e nell'entroterra della provincia di Brindisi, riducendo drasticamente la visibilità. Il fenomeno ha catturato l'attenzione dei cittadini. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, spiega che si tratta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
