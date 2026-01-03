La forza di una donna anticipazioni al 10 gennaio | Yusuf viene a sapere che Kismet è sua figlia

La forza di una donna, anticipazioni dal 4 al 10 gennaio. Yusuf viene a sapere che Kismet è sua figlia e la sorella di Arif. Per restare vicino ai suoi figli, Sarp decide di prendere in affitto l’appartamento sopra quello di Bahar, senza che né lei né Arif ne sappiano nulla. Münir si muove rapidamente . 🔗 Leggi su 2anews.it

