Incidente di caccia nei boschi di Piossasco | uomo colpito da una fucilata al piede da un compagno di battuta

Nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre 2025, si è verificato un incidente di caccia nei boschi di Piossasco, precisamente nella regione Giorda. Un uomo è stato colpito al piede da una fucilata esplosa da un suo compagno di battuta, creando preoccupazione e interventi di emergenza nella zona.

Un incidente di caccia è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 dicembre 2025, nei boschi di regione Giorda a Piossasco. Un italiano di 59 anni è stato ferito a un piede da un colpo di fucile. A spararlo è stato un suo compagno di battuta. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso. Torinotoday.it

