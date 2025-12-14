Incidente di caccia nei boschi di Piossasco | uomo colpito da una fucilata al piede da un compagno di battuta

Nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre 2025, si è verificato un incidente di caccia nei boschi di Piossasco, precisamente nella regione Giorda. Un uomo è stato colpito al piede da una fucilata esplosa da un suo compagno di battuta, creando preoccupazione e interventi di emergenza nella zona.

