Le note di Achille Lauro per l' addio ad Achille Barosi

Una mano sulla bara, la foto del ragazzo e le note di "Perdutamente" di Achille Lauro, intonate dai familiari. Così i parenti di Achille Barosi hanno voluto salutare per l'ultima volta il 16enne alla fine delle esequie, che si sono svolte nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. I genitori al termine della messa hanno voluto ricordare con alcune parole il figlio Achille e proprio la madre ha raccontato quanto amassero cantare insieme questa canzone in macchina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

