Dopo una settimana intensa di eventi, la città ligure inizia a svuotarsi. La folla di visitatori, tra curiosi, fan, addetti stampa e troupe televisive, si allontana lentamente. Gli spazi infatti si liberano dall’oceano di persone che hanno invaso le strade e i locali durante il festival. Ora, la scena è di nuovo tranquilla, mentre si preparano i primi segnali di ritorno alla normalità.

Sanremo 76 La lunga settimana della kermesse ligure. La Rai affida a Stefano De Martino la prossima edizione, anche in veste di direttore artistico Sanremo 76 La lunga settimana della kermesse ligure. La Rai affida a Stefano De Martino la prossima edizione, anche in veste di direttore artistico Al solito Sanremo fagocita tutto – anche se questa volta a strappargli l’apertura dei giornali e soprattutto siti online, è l’orrore della guerra e dell’attacco in Iran. Non è il centro del mondo, ma poco ci manca per un curioso cortocircuito interpretativo. Come è stata questa 76esima edizione? L’impressione – confermata da una perdita secca di 3 milioni di spettatori – è che l’appeal della kermesse ligure sia decisamente appassito. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

un festival in pantofole
Laura Pausini chiude Sanremo in pantofole: tutta colpa dei “piedi a zampogna”"Ho una certa età, non ce la facevo più!": Laura Pausini ha chiuso la terza serata di Sanremo in ciabatte.

