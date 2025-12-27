Un tempo le pantofole erenn i zibrètt

Magni Se n’è andato anche el Luisin: eravamo stati molto amici quando eravamo ragazzi un po’ bradi. L’amicizia era continuata e talvolta ci incontravamo per quattro chiacchierare e tanti ricordi. Era stato per tanti anni impiegato alla società dell’energia elettrica, con il compito di accertare il consumo fatto dagli utenti. Girava tutto il giorno suonando campanelli, sfidando i cani, bussando alle porte e copiando i numeri del contatore su un notes. Era bello sentirlo raccontare. Ricordava spesso momenti particolarmente vivaci, spericolati, come quando: "Me recordi quand u ciappà ‘na zibrèttada su la crapa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

