Slitta la riapertura dell' ufficio postale | il sindaco ' sollecita' Poste Italiane

L'ufficio postale di Piana di Monte Verna è chiuso da tempo a causa dei lavori di ammodernamento previsti dal progetto “Polis”. Tuttavia, i continui ritardi nella riapertura hanno generato insoddisfazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale, che ha deciso di sollecitare Poste Italiane per una rapida soluzione. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali sulla riapertura dell'ufficio.

La pazienza dei cittadini è finita da tempo e adesso anche quella dell'amministrazione comunale. L'ufficio postale di Piana di Monte Verna è da tempo chiuso per i lavori di ammodernamento nell'ambito del progetto "Polis" ma i ritardi e i rinvii della riapertura dell'ufficio hanno portato il.

