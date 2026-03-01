Ucciso a coltellate In quella casa la Pv nuova droga dagli effetti devastanti

Un uomo è stato ucciso con diverse ferite da coltello all’interno di una casa a Firenze. La scena del delitto è stata scoperta questa mattina da agenti delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare eventuali testimoni.

Firenze, 1 marzo 2026 – Un allarme sociale. E' quello creato dal dilagare di nuove droghe sintetiche dagli effetti devastanti. Un'emergenza che ha un nome, metilenediossipirovalerone, anzi, una sigla: Mdpv. Nell'appartamento di via Reginaldo Giuliani sono stati trovati i resti del consumo della Mdpv, più semplicemente «Pv», una droga di ultima generazione chiamata anche la «super coke», la super cocaina. Una droga dagli effetti devastanti Sta al sesso (etero o gay, di gruppo, usa e getta come quello ricercato nelle app di incontri) come l'ecstasy sta alla musica elettronica. Un mix micidiale dai controeffetti devastanti: quando l'euforia se ne va, appaiono i demoni.