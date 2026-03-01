Traffico Roma del 01-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 1 marzo 2026, il traffico sulla rete stradale tra Roma, L'Aquila e Teramo presenta possibili rallentamenti e code. La situazione interessa principalmente le strade principali della regione Lazio, con flussi di veicoli che si muovono a ritmo rallentato. La segnaletica indica che ci sono momenti di congestione lungo alcuni tratti, mentre le luci verdi segnalano il proseguimento regolare del traffico.

luce verde Lazio Bentrovati sulla Roma L'Aquila Teramo sempre possibili rallentamenti e code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sulla Salaria in provincia di Rieti fino al 13 marzo in fascia oraria 720 transito a senso unico alternato per lavori nelle gallerie San Quirico e Sant'Angelo Ci troviamo tra Antrodoco e sigillo prestare attenzione alla segnaletica proseguono fino al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni possibili su strada provinciale 259 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 18:30Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere...

Traffico Roma del 01-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati sulla Gianicolense stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione di via...

Traffico Roma del 01-03-2026 ore 14:30Luceverde Roma mai trovati all'ascolto giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a medio e breve raggio tipici di questo periodo

Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 17:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo

