Traffico Roma del 03-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma alle ore 18:30 del 03-01-2026 si presenta con alcune limitazioni e alternative di mobilità, in particolare durante il ponte dell'Epifania. Fino al 6 gennaio sono attivi servizi di trasporto gratuito e linee elettriche che collegano il centro storico, mentre le ZTL del centro e del Tridente sono in vigore con orari specifici. Lavori in corso su alcune vie influenzano la

Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete e ordinare di bus e tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuita e free 1 Free 2 e la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attivo tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 le ZTL del centro e del Tridente restorative ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vige un estensione della fascia oraria e non si può accedere dalle 6:30 alle 20 anche questa notte lavori interessano la via Flaminia transito a senso unico alternato dalle 21 alle 6 del mattino tra Corso di Francia & via Francesco lavori che andranno avanti di notte fino al 31 gennaio lavori di notte fino al 7 marzo anche su via Aurelia tra le 21 le 6 e transito su carreggiata ridotte senso unico alternato o tre via Paolo Bentivoglio e via Innocenzo XIII ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

