Acca Larentia il video dell' aggressione ai militanti di Gioventù nazionale

Ecco il testo richiesto: Il video dell'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale ad Acca Larentia mostra un gruppo di circa venti persone che attacca quattro militanti, armati di spranghe. Le immagini sono ora sotto analisi da parte della Digos. Uno dei militanti ha riportato ferite e è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

In venti contro 4 li aggrediscono armati di spranghe. Le immagini sono al vaglio della Digos. Uno dei quattro militanti è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Il video dell’aggressione ai militanti di Gioventù nazionale a Roma - Nelle immagini un gruppo di una ventina di persone ne aggredisce quattro nel parcheggio di un supermercato su via Tuscolana a Roma. editorialedomani.it

Spranghe e bastoni contro i militanti di Gioventù nazionale: il video dell'aggressione - È iniziata così l'aggressione nei confronti di quattro militanti di Gioventù nazionale, presi di ... today.it

Anche quest'anno centinaia di militanti di CasaPound e di gruppi di estrema destra hanno presenziato davanti alla sezione di Acca Larentia con il rito, che si è svolto alle ore 18 per commemorare i morti del 7 gennaio 1978 - facebook.com facebook

48 anni dopo la strage di Acca Larentia, rischiamo di ricadere nella scia di violenza di quegli anni. Solidarietà ai 4 ragazzi di @Giov_Nazionale aggrediti Auspico che destra e sinistra si accordino per un messaggio forte contro la violenza per una politica sana x.com

