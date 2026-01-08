Acca Larentia il video dell' aggressione ai militanti di Gioventù nazionale

Ecco il testo richiesto: Il video dell'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale ad Acca Larentia mostra un gruppo di circa venti persone che attacca quattro militanti, armati di spranghe. Le immagini sono ora sotto analisi da parte della Digos. Uno dei militanti ha riportato ferite e è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

In venti contro 4 li aggrediscono armati di spranghe. Le immagini sono al vaglio della Digos. Uno dei quattro militanti è stato trasportato in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Laverita.info

