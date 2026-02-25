Sanremo 2026 perché Tommaso Paradiso ha una mano fasciata e cosa c’è disegnato sul guanto | il motivo

Ai più attenti osservatori del Festival di Sanremo 2026 non sarà sfuggito il fatto che Tommaso Paradiso ha una mano fasciata da un guanto con un disegno sopra. Ma qual è il motivo? A spiegarlo è stato lo stesso cantante, in gara con il brano I romantici. In un’intervista al magazine Chi, infatti, l’artista ha rivelato di essere stato vittima di un incidente domestico: “Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori”. Dovendo indossare un guanto, quindi, Tommaso Paradiso ne ha scelto uno che raffigura Luffy Gear 5, uno dei personaggi di One Piece di cui il cantante è fan. Romano, classe 1983, Tommaso Paradiso è noto al grande pubblico come ex frontman della band pop-indie Thegiornalisti e oggi come artista solista di primo piano. 🔗 Leggi su Tpi.it

