Terremoto in Italia sta succedendo ora | la scossa

Nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, una scossa di terremoto è stata avvertita in Sicilia. L'evento sismico si è verificato in un'area dell'isola e molte persone hanno sentito il movimento. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali danni o feriti, ma le autorità sono al lavoro per accertamenti e verifiche.

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda mattinata di oggi, domenica 1 marzo, in Sicilia. Il sisma ha interessato l’area di Trapani, in provincia di Trapani, generando preoccupazione tra i residenti che hanno percepito il movimento tellurico in maniera distinta ma di breve durata. Secondo le prime informazioni diffuse dall’INGV, il terremoto ha avuto una magnitudo compresa tra 2.8 e 3.3. L’evento sismico è stato registrato intorno alle 13.46 e, al momento, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Il terremoto a Trapani è stato percepito non solo nel capoluogo ma anche in diversi centri della provincia. Alcuni cittadini hanno riferito di aver sentito un leggero boato seguito da un breve tremore, durato pochi secondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

