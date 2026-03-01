La Ternana affronta oggi una partita importante contro una squadra in buona forma al

E’ una sfida di elevato peso specifico, anche considerando il calendario odierno e quello imminente. Al "Liberati" si affrontano due squadre in un bel momento, mentre la Juventus Next Gen, che le affianca al 4° posto, osserva il turno di riposo. "Sarà una partita complicata – spiega Fabio Liverani – e uno dei primi bivi della stagione. Iniziamo un trittico importante (mercoledì ad Arezzo, domenica il Gubbio al "Liberati", n.d.r.) e sarebbe il massimo vincere. Il Campobasso è passato al 3-5-2 e non concede molto. Ha preso pedine d’esperienza come Agazzi e Salines. Ha un allenatore molto intelligente, che conosco bene per aver passato tanti anni insieme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana, gara ad alta quota. Liverani: "Gara complicata"

