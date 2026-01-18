Atletico ad Ancona | Gara complicata

L’Atletico Ascoli si prepara alla sfida in trasferta contro l’Ancona, dopo aver ottenuto un pareggio senza reti contro il Notaresco. Con otto risultati utili consecutivi, la squadra cerca continuità in un match che si preannuncia impegnativo. Mister Seccardini ha analizzato il momento del team e le sfide in arrivo, evidenziando l’importanza di mantenere il rendimento e affrontare la gara con determinazione.

Dopo lo 0-0 contro il Notaresco che ha allungato a otto la striscia di risultati utili consecutivi, mister Simone Seccardini ha analizzato il momento in casa Atletico Ascoli e presentato la sfida di questo pomeriggio in trasferta con l’ Ancona. Con il Notaresco è arrivato un pareggio a reti bianche che allunga a otto la striscia di risultati utili consecutivi. Come valuta questo punto? "In maniera positiva. La continuità di risultati è un aspetto centrale del nostro percorso e allungare la striscia a otto gare utili consecutive ci dà fiducia. Mantenere la porta inviolata è sempre un segnale importante di solidità e attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

