Città in cantiere per un futuro più pulito | la mappa dei lavori di Hera del nuovo teleriscaldamento

Forlitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hera avvia numerosi cantieri a Forlì per l’estensione del teleriscaldamento, un intervento fondamentale per il miglioramento energetico della città. I lavori, avviati in diverse zone, sono parte del piano di investimenti previsto dal PNRR e devono essere completati entro giugno 2026, contribuendo a un futuro più sostenibile e a una città più pulita.

Entrano nel vivo in varie zone di Forlì i cantieri multipli di Hera, necessari per rispettare le tempistiche del Pnrr che prevedono la conclusione entro giugno 2026, per l’estensione del sistema di teleriscaldamento in città. “Questi lavori - spiega Hera - rappresentano un tassello cruciale per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

