Città in cantiere per un futuro più pulito | la mappa dei lavori di Hera del nuovo teleriscaldamento

Hera avvia numerosi cantieri a Forlì per l’estensione del teleriscaldamento, un intervento fondamentale per il miglioramento energetico della città. I lavori, avviati in diverse zone, sono parte del piano di investimenti previsto dal PNRR e devono essere completati entro giugno 2026, contribuendo a un futuro più sostenibile e a una città più pulita.

