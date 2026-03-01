Tehran recensione della serie spy superata dalla realtà

Alla vigilia dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, su Apple TV+ è stato pubblicato l’ultimo episodio della terza stagione della serie TV Tehran. La serie, che segue le vicende di un’operativa sotto copertura, si distingue per le sue trame tese e il ritratto delle tensioni internazionali. La puntata finale è stata trasmessa poco prima degli eventi militari annunciati dai governi coinvolti.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Tehran, recensione della serie spy superata dalla realtà

Una selezione di notizie su Tehran. Tehran, recensione della serie spy superata dalla realtàdi Stefano Di Maria Proprio alla vigilia dell'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, su Apple tv+ veniva rilasciato l'ultimo episodio della terza ... ilnotiziario.net Teheran, trama e cast della serie tv prodotta dall'israeliana Dana Eden trovata mortaLeggi su Sky TG24 l'articolo Teheran, trama e cast della serie tv prodotta dall'israeliana Dana Eden trovata morta ... tg24.sky.it