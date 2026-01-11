Tom Hiddleston torna a vestire i panni di Jonathan Pine un decennio dopo la prima stagione. Il risultato? Da non perdere. In streaming su Prime Video. Ritornano sempre. Un concetto che vale per molte miniserie diventate poi serie vere e proprie, ma pure un concetto che ha dell'incredibile quando parliamo di The Night Manager. Questo perché non solo il progetto è stato ripescato dieci anni dopo, ma anche perché sono riusciti a far tornare tutto il cast per due ulteriori stagioni. Questo a dimostrazione di quanto BBC credesse nella spy story nata dalle pagine di John le Carré, che poco prima di morire ha espresso il desiderio di una continuazione su schermo della sua storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

The Night Manager 2, la recensione: uno spy drama (ancora) elegante e politico

