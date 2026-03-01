Strike in Iran per la prima volta in azione anche la Task Force Scorpion | cos' è e come ha operato

Per la prima volta nella loro storia recente, gli Stati Uniti hanno impiegato in combattimento una nuova generazione di droni d’attacco economici, durante uno sciopero in Iran. In questa operazione, è stata coinvolta anche la Task Force Scorpion, una unità speciale. L’azione ha rappresentato un passo importante nella strategia militare americana, con l’utilizzo di tecnologie innovative. La missione si è svolta in un contesto di tensione crescente senza dettagli su eventuali risultati.

Per la prima volta nella loro storia militare recente, gli Stati Uniti hanno impiegato in combattimento una nuova generazione di droni d'attacco economici, segnando un passaggio strategico rilevante nella dottrina bellica americana. Il sistema, noto come Low-Cost Unmanned Combat Attack System ( LUCAS ), è stato utilizzato nel contesto dell'operazione militare congiunta contro gli obiettivi iraniani, aprendo una nuova fase nell'uso delle cosiddette loitering munition, i droni "kamikaze" capaci di stazionare sull'area bersaglio prima di colpire. Al centro di questa innovazione operativa c'è una formazione militare di nuova generazione, la Task Force Scorpion Strike, istituita dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) per gestire e impiegare proprio questi sistemi.