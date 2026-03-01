Durante la serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. La notizia è stata comunicata pubblicamente nel corso della manifestazione musicale, lasciando spazio alle reazioni del pubblico e degli addetti ai lavori. La scelta di De Martino è stata ufficializzata al termine della quinta e ultima serata di quest’anno.

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027: lo ha annunciato Carlo Conti nel corso della quinta e ultima serata della kermesse musicale. Conti, presentatore e direttore artistico uscente, per la prima volta nella storia del Festival ha annunciato in diretta il suo successore. Tutto è avvenuto poco dopo le 23,10 quando Carlo Conti è sceso in platea per avvicinarsi per l’appunto a De Martino. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stefano De Martino conduttore del Festival di Sanremo 2027: l’annuncio durante la serata finale di Sanremo 2026

Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio

Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: «Gag incomprensibile»

Contenuti utili per approfondire Stefano De Martino.

Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentita; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: Gag...; A Sanremo, tra la gente, è un plebiscito: Stefano De Martino prossimo conduttore; Se sia stato offensivo annunciare Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027? No. Avevo detto chiaramente che sarebbe stato il mio ultimo Festival: così Carlo Conti.

Sanremo 2026, la Rai ha deciso: Stefano De Martino e Antonella Clerici conduttori del Festival nel 2027Stefano De Martino e Antonella Clerici condurranno il Festival di Sanremo 2027: lo danno per certo diverse agenzie, secondo cui nella serata finale di Sanremo 2026 avverrà, per la prima volta nella st ... tpi.it

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, con lui Antonella ClericiI l segreto di Pulcinella, Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. La conferma è arrivata in anticipo sul passaggio di consegne di Carlo Conti durante la finale di Sanremo. Dunque è lui ... iodonna.it

Sanremo, nel 2027 il timone a Stefano De Martino e Antonella Clerici. #lapresse #StefanoDeMartino #Sanremo2027 Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/spettacoli/2026/02/28/sanremo-nel-2027-il-timone-a-stefano-de-martino-e-antonella-clerici/ - facebook.com facebook

Nel 2027 sarà Stefano De Martino a prendere il posto di Carlo Conti. Con lui anche Antonella Clerici. Stasera il simbolico passaggio di testimone sul palco x.com