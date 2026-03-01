St Patricks-Galway United lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20:45 si gioca il match tra St. Patricks e Galway United, valido per il secondo turno della Premier League irlandese. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate. La partita si svolge allo stadio di casa del St. Patricks, con le squadre pronte a scendere in campo per la prima volta in questa fase del campionato.

Si recupera il secondo turno di premier League irlandese con il St. Patricks che affronta in casa il Galway United. I pats di Kenny vengono da un annata sotto tono, ben lontani dalle posizioni di alta classifica, e anche in questa stagione non hanno iniziato benissimo: la vittoria è arrivata solamente al terzo tentativo con il 4 a 0 sul Dundalk.