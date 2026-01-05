Cortina di Stelle di Fulvio Morella al Lagazuoi Expo Dolomiti | arte multisensoriale tra sport e inclusione verso Milano Cortina 2026
Cortina di Stelle di Fulvio Morella, ospitato al Lagazuoi Expo Dolomiti, si svolge a 2.732 metri di altitudine, uno degli spazi espositivi più elevati d’Europa. L’installazione unisce arte, sport e inclusione, offrendo un’esperienza multisensoriale che invita alla riflessione e alla condivisione. Un’occasione per vivere l’arte in un contesto unico, in vista di Milano Cortina 2026.
A 2.732 metri di altitudine, in uno degli spazi espositivi più alti d’Europa, l’arte incontra la montagna e si fa esperienza condivisa. Si inaugura al Lagazuoi Expo Dolomiti la mostra “Cortina di Stelle” di Fulvio Morella, capitolo conclusivo del progetto “I limiti non esistono”, che celebra i luoghi simbolo delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
